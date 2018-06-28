Пэтти Дженкинс опубликовала первый кадр с Гепардой из «Чудо-женщины 1984»

На страницах комиксов DC Чудо-женщина сражается с Гепардой вот уже несколько лет. Барбара Минерва — одна из классических злодеек вселенной. В комиксах она являлась обычным антропологом, но боги наделили ее силой, скоростью и ловкостью. Однако превращаясь в Гепарду, Барбара теряла контроль над собой. Благодаря божественному вмешательству Гепарда могла на равных биться с Чудо-женщиной.Напомним, что премьера «Чудо-женщины 1984» в России назначена на 31 октября 2019 года. События сиквела вновь развернутся в прошлом, а точнее в 80-ых годах. В продолжении должен появиться персонаж Криса Пейна Стив Тревор. Кроме того, одна из главных ролей досталась Педро Паскалю.