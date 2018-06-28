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Пэтти Дженкинс опубликовала первый кадр с Гепардой из «Чудо-женщины 1984»

В Интернете появился первый кадр, на котором показан главный враг Чудо-женщины из грядущего сиквела. Согласно сюжету амазонке предстоит столкнуться со своей старой соперницей — Барбарой Минервой или иначе ее называют Гепарда. Кадр с Гепардой, правда еще в человеческом обличии, в исполнении актрисы Кристен Уиг опубликовала в своем Twitter-аккаунте режиссер продолжения Пэтти Дженкинс.

Пэтти Дженкинс опубликовала первый кадр с Гепардой из «Чудо-женщины 1984»


На страницах комиксов DC Чудо-женщина сражается с Гепардой вот уже несколько лет. Барбара Минерва — одна из классических злодеек вселенной. В комиксах она являлась обычным антропологом, но боги наделили ее силой, скоростью и ловкостью. Однако превращаясь в Гепарду, Барбара теряла контроль над собой. Благодаря божественному вмешательству Гепарда могла на равных биться с Чудо-женщиной.

Напомним, что премьера «Чудо-женщины 1984» в России назначена на 31 октября 2019 года. События сиквела вновь развернутся в прошлом, а точнее в 80-ых годах. В продолжении должен появиться персонаж Криса Пейна Стив Тревор. Кроме того, одна из главных ролей досталась Педро Паскалю.
 
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Культура
Добавил: Tatiana Сегодня, 10:30
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