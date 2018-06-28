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Сейсмологи используют массивные землетрясения для разгадки тайны внешнего ядра Земли

Применяя новые данные и суперкомпьютеры Принстона, сейсмолог Джессика Ирвинг и международная команда коллег разработали новую модель внешнего ядра Земли - области жидкого железа на Земле.

Сейсмологи используют массивные землетрясения для разгадки тайны внешнего ядра Земли


Наружное ядро постоянно размахивает, поддерживая магнитное поле планеты и обеспечивая тепло мантии. «Понимание внешнего ядра имеет решающее значение для понимания истории магнитного поля, - сказал Ирвинг, доцент геофизики.

«Модель, которую мы выпустили, EPOC-Elastic Parameters of Outer Core - станет базовой моделью, единственной вещью, которая лежит в основе всего остального», - сказал Ирвинг. Исследователи описывают EPOC в качестве внешнего обновления ядра существующей Предварительной Земли эталонной модели (PREM), модель, как фундаментальные свойства Земли изменяются с глубиной, разработанной почти 40 лет назад.

Основные данные исследования были получены из «нормальных режимов», представляющих собой стоячие волны, которые могут быть измерены после самых больших землетрясений, обычно величиной 7.5 бала или выше. Нормальные режимы являются «вибрацией всей Земли сразу, что является удивительной вещью, о которой нужно думать. Мы могли бы сказать, что Земля «колеблется, как колокол», на характерных частотах», - сказал Ирвинг.

Внешнее ядро жизненно важно для тепловой истории планеты и ее магнитного поля. Это огромная часть нашей планеты, занимающее примерно 30% массы Земли. Кора является незначительной по сравнению с ядром.

«Точные частоты - точный шаг, который трясет Землю после масштабных землетрясений, - зависят от материальных свойств нашей планеты. Так же, как мы не можем видеть сквозь краску на колоколах, мы не можем видеть сквозь планету, но мы можем услышать шаг, частоты этих наблюдений за всей Землей и использовать их, чтобы делать выводы о том, что происходит на планете». – сообщает Ирвинг.
 
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Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 07:31
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