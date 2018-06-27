Исследователи идентифицировали ключевой белок, провоцирующий воспаления

Белок-ионный канал, охватывающий мембрану иммунных клеток, представляет собой новую мишень для развития лекарств, которые могут сдерживать воспалительные реакции. Исследователи сообщают о своих выводах в журнале Immunity.Ученые давно знают, что воспаление связано с активацией структуры внутри иммунных клеток, называемой воспалением, и что она активируется притоком ионов калия через клеточную мембрану через белковый канал. Однако личность этого канала до сих пор не была известна.Исследователи во главе с Асраром Маликом, профессором фармакологии Медицинского колледжа UIC, определили канал, названный TWIK2, и изучили его функцию в макрофагах, типе иммунной клетки, участвующей в борьбе с инфекциями, а также как очистка мусора во время воспаления.«Теперь, когда мы определили этот важный канал, он открывает возможность разработки целенаправленных новых противовоспалительных препаратов для изменения его функций и помощи и уменьшения воспаления», - сказал Малик. В то время как в настоящее время существуют некоторые лекарства, которые нацелены на калиевые каналы, все еще необходимо разработать препараты, специфичные для канала TWIK2.«Зная, что TWIK2 является каналом, который приводит к активации воспаления, позволяет нам ответить на воспаление с помощью препарата, ингибирующего TWIK2, когда воспаление становится чрезмерным», - сказал Малик.Интересно отметить, что исследователи отметили, что хинин, горькое кристаллическое соединение, присутствующее в коре хинхоны, которое использовалось с 18-го века как противомалярийное и анти-лихорадочное лекарственное средство, фактически ингибирует функцию канала TWIK2 в макрофагах.Одной из проблем лечения чрезмерных воспалительных реакций является то, что многие противовоспалительные препараты имеют серьезные побочные эффекты. «Открывая новые компоненты путей воспаления, мы надеемся проложить путь для новых персонализированных противовоспалительных препаратов, которые минимизируют побочные эффекты для пациентов», - сказал Малик.