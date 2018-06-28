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Новая технология российских ученых изменит электронику будущего

Новый состав двумерного материала для использования в электронике будущего поколения создан в России. Новацией будет преодолен барьер по уменьшению габаритов и значительному увеличению мощности технологии микропроцессоров.

Предложили разработку сотрудники НИЦ «Курчатовский институт», она позволит выходу электронных устройств на передовые и принципиально новые позиции, достигнуть которых поможет - спинтроника, которую изучают российские ученые. Вся технология, в данном случае, представлена квантовыми свойствами электронов. Главная зада, поставленная исследователями - отказ от повсеместного кремниевого транзистора, который принимает, в устройствах нынешнего поколения, состояние только логического нуля или единицы. Если говорить про спин электрона, то здесь задаются свойства любому квантовому состоянию, определяемому условиями.
Новая технология российских ученых изменит электронику будущего


Помимо прочего, для переключения транзистора требуется задействовать много энергии, а в случае спина, она наоборот значительно экономиться. Та к же, спинтроника значительно повлияет и на габаритные размеры электроприборов, относительно их значительного уменьшения. Разработанным в Курчатовском институте материалом, под силу интегрировать возможности кремниевой и спин-технологии.

Способности магнитной пленки, толщиной один или несколько атомов, позволяют выстраивать электронные спины, придавая им нужное направление, путем реализации спинтронной технологии.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 10:00
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