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Ученые считают, что в ближайшие дни в некоторых странах мира произойдут землетрясения

Сейсмологи предупредили Индонезию, Японию, Мексику и Гавайские острова о возможных землетрясениях. Специалисты компании EFS изучили данные о текущих и предыдущих колебаниях земной коры, после чего пришли к выводу, что в некоторых точках земного шара стоит ожидать подземные толчки.

Собранные данные не гарантируют 100-процентную вероятность возникновения землетрясений. Однако если рассматривать сведения Mw 6.5+, то обычно математический анализ позволяет сделать довольно точные прогнозы.

Ученые считают, что в ближайшие дни в некоторых странах мира произойдут землетрясения


Беспокойство ученых небезосновательно. Ранее подземные толчки в диапазоне от 3,3 до 4,5 баллов ощущали жители Сочи, Кузбасса, Анапы и Чечни.

Довольно высока вероятность (примерно 61%) землетрясения на Гавайских островах и в Индонезии. На текущей неделе стоит ожидать подземные толчки в Японии (вероятность этого события 8,8%) и в Мексике (5,38%). По словам ученых, в России тоже могут ощущаться толчки, однако шансы возникновения такого события составляют всего 2,21%.
 
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Наука
Добавил: Tatiana Сегодня, 09:45
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