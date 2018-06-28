Ученые считают, что в ближайшие дни в некоторых странах мира произойдут землетрясения

Собранные данные не гарантируют 100-процентную вероятность возникновения землетрясений. Однако если рассматривать сведения Mw 6.5+, то обычно математический анализ позволяет сделать довольно точные прогнозы.Беспокойство ученых небезосновательно. Ранее подземные толчки в диапазоне от 3,3 до 4,5 баллов ощущали жители Сочи, Кузбасса, Анапы и Чечни.Довольно высока вероятность (примерно 61%) землетрясения на Гавайских островах и в Индонезии. На текущей неделе стоит ожидать подземные толчки в Японии (вероятность этого события 8,8%) и в Мексике (5,38%). По словам ученых, в России тоже могут ощущаться толчки, однако шансы возникновения такого события составляют всего 2,21%.