Московский Кредитный банк добавил новые категории в «МКБ Бонус»
C перового числа следующего месяца, Московский Кредитный банк решил ввести новые категории по программе «МКБ Бонус» для своих клиентов, для начисления и возмещения баллов. По условиям МКБ каждый пользователь карты банка, подключивший годовой пакет услуг, сможет возместить расходы, получив баллами cashback 5% за оплату товаров и услуг в категориях: туристические агентства, Duty Free и авиакомпании.
Программа «МКБ Бонус» банка Романа Авдеева, как сообщает «Соловей.Инфо», еще дает возможность своим клиентам снизить ставку по действующему кредиту или оплатить комиссию за выпуск различных карт Московского Кредитного банка. Также предоставляется возможность переводить накопленные баллы в благотворительный фонд «Арифметика добра», который помогает детям-сиротам.
Полученные баллы за собственные расходы можно использовать на оплату услуг такси, общественного транспорта, краткосрочного проката машин или велопроката. Воспользоваться накопленными баллами по программе «МКБ Бонус» клиент сможет в течение года, а повышения данной категории пересматриваются каждые 3 месяца.
Алексей Охорзин, который является директором департамента розничных продуктов Московского Кредитного банка прокомментировал программу «МКБ Бонус» сказав, что, выбирая новые категории для начисления и компенсации клиентам банка бонусных баллов, сотрудники всегда ориентируются на наиболее популярные расходные статьи держателей карт МКБ.
Рассказывая о вводе новых категорий в «МКБ Бонус», Охорзин сообщил, что третий квартал традиционно должен стать для многих клиентов временем для путешествий. Сотрудники МКБ постарались объединить категории, которые являются самыми отпускными и предоставить по ним самое максимальное начисление бонусов. Компенсировать накопленные баллы очень просто, в категории возмещения входят практически все возможные и самые доступные виды городского транспорта.
Расплачиваясь картой банка, можно получить не только баллы. За различные покупки в остальных категориях в валюте счета карты начисляется cashback 1%.