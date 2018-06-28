Женщины чаще мужчин страдают от бессонницы и повышенного давления

Исследователи отмечают, что женщины даже со здоровым восьмичасовым сном часто находятся в зоне риска. Бессонница или неполноценный сон только усугубляют положение дел, из-за недугов у сердечно-сосудистой системы появляются серьезные проблемы.Всего в исследованиях ученых приняли участие 300 женщин. Из них одна половина имела здоровый сон, а другим не давали высыпаться. На заключительной стадии эксперимента выяснилось, что у многих девушек из второй группы резко возросло кровяное давление.Как пояснили ученые, такие скачки давления могут стать причиной сердечной недостаточности, приступов и даже инсультов. Кроме того, у нескольких женщин было зафиксировано небольшое воспаление кровеносных сосудов. При этом у мужчин такое явление встречается намного реже.