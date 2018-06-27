Ольга Бузова удивила фанатов косыми глазами и дикой прической

Вот и в очередной раз все её фанаты были весьма удивлены.В Stories своего Инстаграма девушка выложила фотографию, где она сидит с неухоженными взлохмаченными волосами. Также в руках девушка держит очки.Многие отмечают, что здесь Оля явно находится под воздействием спиртного или чего-то еще, ибо лицо девушки оставляет желать лучшего, а глаза смотрят в разные стороны.Подписчики отмечают, что Бузовой не нужно портить и без того не очень хорошее впечатление о себе.