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Ученые использовали вирус для борьбы с неизлечимой опухолью мозга

Учеными Университета Дьюка успешно совершена попытка борьбы с формой неизлечимой болезни рака головного мозга, применив для этого свойства вируса.

После проведения ряда экспериментов, связанных с разработкой лекарства от глиобластомы, одной из агрессивных форм рака мозга, ученые определили возможность использования революционного метода – применение возможностей модифицированного вируса полиомиелита, для уничтожение злокачественной опухоли. Сообщает The New England Journal of Medicine.
Ученые использовали вирус для борьбы с неизлечимой опухолью мозга


Способ известен с 2015 года, только первые результаты исследователи получили в настоящее время. Биотехнологами и генетиками принято решение намеренно лишить способности вирусной инфекции причинять какой-либо вред нервной системе человека. Внедренный вирус попадает в мозг, затем распознает опухоль, причем, как чужеродный объект, и следом начинается атака.

Для участия в эксперименте, пригласили 61-го пациента с диагнозом - глиобластома. Как показали исследования, свойства вирусного лекарства практически полностью способны исключить любое проявление рецидива данного заболевания. После курса терапии вирусом, по истечении примерно двух лет, в состоянии пациентов замечены значительные улучшения. Причем увеличение процента выживаемости повысилось в три раза, примерно с 7 до 21 процента.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 08:15
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