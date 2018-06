Ученые использовали вирус для борьбы с неизлечимой опухолью мозга

После проведения ряда экспериментов, связанных с разработкой лекарства от глиобластомы, одной из агрессивных форм рака мозга, ученые определили возможность использования революционного метода – применение возможностей модифицированного вируса полиомиелита, для уничтожение злокачественной опухоли. Сообщает The New England Journal of Medicine.Способ известен с 2015 года, только первые результаты исследователи получили в настоящее время. Биотехнологами и генетиками принято решение намеренно лишить способности вирусной инфекции причинять какой-либо вред нервной системе человека. Внедренный вирус попадает в мозг, затем распознает опухоль, причем, как чужеродный объект, и следом начинается атака.Для участия в эксперименте, пригласили 61-го пациента с диагнозом - глиобластома. Как показали исследования, свойства вирусного лекарства практически полностью способны исключить любое проявление рецидива данного заболевания. После курса терапии вирусом, по истечении примерно двух лет, в состоянии пациентов замечены значительные улучшения. Причем увеличение процента выживаемости повысилось в три раза, примерно с 7 до 21 процента.