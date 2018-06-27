В Абакане водитель похитил светофор на своей машине

По словам представителей спецслужб, необычный инцидент произошел на улице Щеткина. Водитель по неосторожности или умышленно наехал на светофорный столб, сбил его и погрузил в машину. После этого нарушитель скрылся на своем автомобиле в неизвестном направлении.Сейчас полицейские заняты поисками нарушителя и выясняют все обстоятельства случившегося происшествия. В случае поимки водитель может предстать перед судом и заплатить высокий штраф за причиненный урон городской инфраструктуре.