Ольга Бузова неудачным фотошопом рук испугала своих фанатов

«Пальцы как у ведьмы», «А что с руками? Кисти километровые», «Классная фотка...но потом посмотрела на руки и ладони... вниз-вверх… ой ей-ей… что-то мне не по себе стало», «Что с кистями рук? Чьи они?», «Жесть фото. Зачем так фотошопить?», «Такое впечатление, что руки и ноги не ее», «У Бузовой с ее формой ногтей итак воронья лапа, а тут – вообще ласты», - высказались фанаты.

Ежедневно они оценивают макияж, прическу, наряды знаменитости, а также комментируют ее поведение, высказывания и позы на фотографиях. Причем не всегда им нравится то, что они видят у девушки в профиле.К примеру, несколько дней назад Оля опубликовала снимок с бассейна, однако вместо хвалы и лестных отзывов, она была засыпана критикой и негативом.Все дело в том, что по мнению многих, Бузова настолько зафотошопила снимок, что изуродовала свои кисти и они стали напоминать подписчикам руки ведьмы из различных фильмов ужасов и детских сказок.Стоит отметить, что сама Оля никак не отреагировала на критику «своих людей», а потому им так и не удалось узнать, что же на самом деле случилось с ее руками – фотошоп или просто неудачная поза?