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Подводные роботы могут объединяться для поиска бомб в «косяки»

В планах американских военных принять на вооружение новые модели беспилотников - SwarmDiver, данная разработка принадлежит компании Aquabotix. Сообщается изданием Defense News.

Вес указанных выше небольших подводных роботов всего 1,7 кг. Длина их равняется 76 сантиметров. Разгоняться они могут до скорости 4,3 узла, а работают без необходимости подзарядки до 2,5 часов. Так же отмечается, что в возможности SwarmDiver заложили объединение в группы, напоминающие стаи рыб, так могут собраться до 40 единиц механизмов. Подобный «косяк» может выполнять поставленные ему задачи в условиях полного автономного, или под управлением человека оператора режимов, причем для управления достаточно единственного пульта. Активность беспилотника начинается при старте посредством специальной установки или можно просто сбросить с палубы. Попадая под воду, беспилотник сразу готов к передаче сигналов для всего множества своих соседей, используя для коммуникации кодировку из специальных коммуникационных протоколов.
Подводные роботы могут объединяться для поиска бомб в «косяки»


На дальнейшее развитие проекта Aquabotix, ВМС США выделяет 78 тысяч долларов. Американцами используются роботы для различных миссий подводного характера. Это может быть наблюдение за кораблями или поиск взрывчатых устройств.

Как утверждают эксперты, группой выполняются задания значительно эффективнее, чем разрозненные аппараты. К тому же, любой SwarmDiver может принять обязанности вышедшего из строя члена стаи. Опускается беспилотник на глубину до 50 метров и может в любой момент зафиксировать значение показателей внешней среды, куда входит температура, плотность воды или ее соленость.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:45
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