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Необычный металлический объект на пляже Северной Каролины завел местных чиновников в тупик

Необычный металлический объект на пляже Северной Каролины завел местных чиновников в тупик. Он был выброшен на берег во время зимнего шторма, но никто не знает предназначение предмета.

Сейчас это чудо рассматривают туристы, высказывающие разные мнения по такому поводу. Одни люди считают находку механизмом корабля или буем, а любители космоса сразу говорят о пришельцах и их сюрпризах для землян.

Необычный металлический объект на пляже Северной Каролины завел местных чиновников в тупик


Журналисты выяснили, что военные ничего не знают о такой конструкции, имеющей маячок на солнечной батарее. Объект плотно сидит в песке, так что вытащить его отсюда сложно, но местные власти мечтают быстрее избавиться от неудобного артефакта.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:15
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