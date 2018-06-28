Необычный металлический объект на пляже Северной Каролины завел местных чиновников в тупик

Сейчас это чудо рассматривают туристы, высказывающие разные мнения по такому поводу. Одни люди считают находку механизмом корабля или буем, а любители космоса сразу говорят о пришельцах и их сюрпризах для землян.Журналисты выяснили, что военные ничего не знают о такой конструкции, имеющей маячок на солнечной батарее. Объект плотно сидит в песке, так что вытащить его отсюда сложно, но местные власти мечтают быстрее избавиться от неудобного артефакта.