Пользователи Instagram считают, что Ольга Орлова купила своему сыну золотую медаль и красный аттестат

«Мамина гордость!!! Я на седьмом небе от счастья!!! Обожаю тебя, сынок!!!», - написала она, опубликовав совместное фото с выпускником, а также фото медали и красного аттестата.

«Конечно, купили!», «Когда я школу заканчивала, у нас на всю школу не было ни одного медалиста, а сейчас прям, куда ни плюнь, в каждом классе по несколько медалистов, прям фабрика звезд», «Нагуляла от олигарха и гордится», «И почем нынче золотая медаль?», - стали писать они.

«Медали не покупают, потому что это бессмысленно. В государственных школах их так много выдают для роста рейтинга. В нашей же школе медалей почти не дают. У нас в выпуске медаль получили только двое», - объяснил он.

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311) 24 Июн 2018 в 9:56 PDT

Однако далеко не все подписчики были рады за теледиву и ее ребенка, некоторые решили, что знаменитая Орлова купила награду «За особые успехи в учении», дабы потом похвастаться перед публикой умом сына.Ведущую возмутили такие комментарии, а потому она стала на защиту своего ребенка. Стоит отметить, что и сам Артем не остался в стороне, а аргументировано объяснил, что свою медаль он получил заслужено.