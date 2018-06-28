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Релиз игры Cyberpunk 2077 состоится не ранее 2020 года

Создатель настольной игры Cyberpunk 2077 рассказал, сколько необходимо ждать времени до появления одноименной компьютерной игры. По словам Майка Пондсмита, игра должна выйти через несколько лет, однако сам он ждал появления такого проекта 30 лет, поэтому 2-3 года ничего, в сущности, не изменят.

Нетерпеливых геймеров такие слова, несомненно, расстроят. Президент CD Project RED Адам Кичиньский ранее в интервью отмечал, что появление Cyberpunk 2077 не стоит ждать ранее 2020 года. Игра еще не имеет даже альфа-версии, а то, что было показано на закрытой конференции — пре-альфа, «отполированная» для демонстрации журналистам.

Релиз игры Cyberpunk 2077 состоится не ранее 2020 года


Кроме того, игра может появиться именно в 2020 году, потому что создается она для нынешнего поколения консолей, о чем говорил дизайнер квестов Патрик Миллс. Компании Sony и Microsoft утверждали, что в ближайшем будущем стоит ожидать анонса новых консолей, которые могут выйти в 2020-2021 годах. Но ничто не мешает разработчикам выпустить игру в двух вариантах, как это ранее было проделано с GTA V.

В основу Cyberpunk 2077 легла одноименная настольная игра. Проект с видом от первого лица будет создан в стиле киберпанка с элементами экшена и ролевой игры. Представители CD Project RED заявляли, что их игра станет похожа на «Ведьмака 3» и GTA V.
 
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Добавил: Tatiana Сегодня, 06:30
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