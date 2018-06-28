Релиз игры Cyberpunk 2077 состоится не ранее 2020 года

Нетерпеливых геймеров такие слова, несомненно, расстроят. Президент CD Project RED Адам Кичиньский ранее в интервью отмечал, что появление Cyberpunk 2077 не стоит ждать ранее 2020 года. Игра еще не имеет даже альфа-версии, а то, что было показано на закрытой конференции — пре-альфа, «отполированная» для демонстрации журналистам.Кроме того, игра может появиться именно в 2020 году, потому что создается она для нынешнего поколения консолей, о чем говорил дизайнер квестов Патрик Миллс. Компании Sony и Microsoft утверждали, что в ближайшем будущем стоит ожидать анонса новых консолей, которые могут выйти в 2020-2021 годах. Но ничто не мешает разработчикам выпустить игру в двух вариантах, как это ранее было проделано с GTA V.В основу Cyberpunk 2077 легла одноименная настольная игра. Проект с видом от первого лица будет создан в стиле киберпанка с элементами экшена и ролевой игры. Представители CD Project RED заявляли, что их игра станет похожа на «Ведьмака 3» и GTA V.