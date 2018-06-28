Бразилец запечатлел на видео огромный НЛО над Куритибой
Исследователи проверяют подлинность материалов, присланных бразильцем из города Куритиба. Он запечатлел на видео огромный НЛО в небе.
В сюжете хорошо виден объект, вращающийся в воздухе, который потом растворяется на глазах у изумленного свидетеля события. Мужчина долго не мог прийти в себя после необычного зрелища, потому что НЛО своими размерами напоминал автобус, а также имел овальную форму.
Эксперты считают, что пришельцы решили посетить страну, но не желали быть замеченными людьми. Потому они предпочли быстро удалиться, но огни возле диска характерны для их технологий.
В сюжете хорошо виден объект, вращающийся в воздухе, который потом растворяется на глазах у изумленного свидетеля события. Мужчина долго не мог прийти в себя после необычного зрелища, потому что НЛО своими размерами напоминал автобус, а также имел овальную форму.
Эксперты считают, что пришельцы решили посетить страну, но не желали быть замеченными людьми. Потому они предпочли быстро удалиться, но огни возле диска характерны для их технологий.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:30