Бразилец запечатлел на видео огромный НЛО над Куритибой

В сюжете хорошо виден объект, вращающийся в воздухе, который потом растворяется на глазах у изумленного свидетеля события. Мужчина долго не мог прийти в себя после необычного зрелища, потому что НЛО своими размерами напоминал автобус, а также имел овальную форму.Эксперты считают, что пришельцы решили посетить страну, но не желали быть замеченными людьми. Потому они предпочли быстро удалиться, но огни возле диска характерны для их технологий.