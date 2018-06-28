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Бразилец запечатлел на видео огромный НЛО над Куритибой

Исследователи проверяют подлинность материалов, присланных бразильцем из города Куритиба. Он запечатлел на видео огромный НЛО в небе.

Бразилец запечатлел на видео огромный НЛО над Куритибой


В сюжете хорошо виден объект, вращающийся в воздухе, который потом растворяется на глазах у изумленного свидетеля события. Мужчина долго не мог прийти в себя после необычного зрелища, потому что НЛО своими размерами напоминал автобус, а также имел овальную форму.



Эксперты считают, что пришельцы решили посетить страну, но не желали быть замеченными людьми. Потому они предпочли быстро удалиться, но огни возле диска характерны для их технологий.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:30
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