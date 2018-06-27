Певица Алсу показала поклонникам торт от свекра в день ее рождения

Исполнительница позировала рядом с шедевром кулинаров в полосатом платье, немного проигрывая своей копии, одетой в красный наряд. Подписчики сразу оценили лакомство и стали интересоваться количеством калорий, а также были поражены красотой торта.Пользователи сетей поздравили певицу Алсу с торжественным событием в ее жизни, называя артистку женственной и элегантной особой. Они хотят всегда видеть улыбки на лице кумира, а также услышать новые хиты. Некоторые лица даже огорчились, что не могут попробовать десерт на вкус, но после публикации сюжет собрал 15000 лайков.