Из-за глобального потепления увеличится количество аномальных штормов

Результаты расчетов ученых показали, что из-за таяния льдов уровень вод Мирового океана существенно поднимется, а вместе с этим произойдет изменение берегового рельефа. Выросший объем водной массы и изменения береговой линии будут создавать невиданной мощности аномальные штормы.Подобные штормы фиксируются человечеством раз в сто лет, однако в 2100 году их можно будет наблюдать ежедневно. Само масштабное бедствие заденет не конкретный регион, а все континенты. Огромные волны станут проникать вглубь территорий и причинять существенный вред инфраструктуре. При этом данный сценарий построен на основе позитивных результатов, в действительности все может оказаться намного хуже.Чтобы избежать климатической катастрофы ученые советуют предпринимать активные шаги уже сегодня. В первую очередь необходимо остановить или хотя бы сократить таяние льдов, это поможет пресечь рост уровня океанических вод.