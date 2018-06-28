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Из-за глобального потепления увеличится количество аномальных штормов

Климатологи пришли к выводу, что глобальное потепление станет основной причиной возникновения регулярных аномальных штормов. По словам ученых, опасность этих стихийных явлений заключается в том, что сегодня невозможно сказать, какие последствия они вызовут.

Результаты расчетов ученых показали, что из-за таяния льдов уровень вод Мирового океана существенно поднимется, а вместе с этим произойдет изменение берегового рельефа. Выросший объем водной массы и изменения береговой линии будут создавать невиданной мощности аномальные штормы.

Из-за глобального потепления увеличится количество аномальных штормов


Подобные штормы фиксируются человечеством раз в сто лет, однако в 2100 году их можно будет наблюдать ежедневно. Само масштабное бедствие заденет не конкретный регион, а все континенты. Огромные волны станут проникать вглубь территорий и причинять существенный вред инфраструктуре. При этом данный сценарий построен на основе позитивных результатов, в действительности все может оказаться намного хуже.

Чтобы избежать климатической катастрофы ученые советуют предпринимать активные шаги уже сегодня. В первую очередь необходимо остановить или хотя бы сократить таяние льдов, это поможет пресечь рост уровня океанических вод.
 
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Наука
Добавил: Tatiana Сегодня, 07:30
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