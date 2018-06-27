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Ксения Собчак и Максим Виторган украсили обложку нового номера журнала HELLO!

Бывшая ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Собчак, а также ее знаменитый муж Максим Виторган украсили обложку нового номера журнала HELLO! В большом интервью супруги рассказали о простых радостях в их непростой семье.

Примечательно, что для беседы Ксения и Максим пригласи журналистов практически к себе домой, а точнее в номер отеля Hyatt Regency Sochi, где они жили несколько дней во время фестиваля «Кинотавр», который проходил в Сочи.

Ксения Собчак и Максим Виторган украсили обложку нового номера журнала HELLO!

Там теледива презентовала зрителям свой фильм «Дело Собчака», посвященный памяти ее отца, ставшего первым в истории мэром Санкт-Петербурга.

Помимо кинокартины разговор коснулся и мамы Ксении – Людмилы Нарусовой, а также маленького сына Платона. Собчак рассказала, как растет малыш, почему она не показывает его общественности, и как к нему относится бабушка.

Ксения Собчак и Максим Виторган украсили обложку нового номера журнала HELLO!

Кроме того, девушка также поделилась некоторыми секретами искусства быть собой и любить себя вне зависимости от внешности и мнения других людей.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:05
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