Ксения Собчак и Максим Виторган украсили обложку нового номера журнала HELLO!

Примечательно, что для беседы Ксения и Максим пригласи журналистов практически к себе домой, а точнее в номер отеля Hyatt Regency Sochi, где они жили несколько дней во время фестиваля «Кинотавр», который проходил в Сочи.Там теледива презентовала зрителям свой фильм «Дело Собчака», посвященный памяти ее отца, ставшего первым в истории мэром Санкт-Петербурга.Помимо кинокартины разговор коснулся и мамы Ксении – Людмилы Нарусовой, а также маленького сына Платона. Собчак рассказала, как растет малыш, почему она не показывает его общественности, и как к нему относится бабушка.Кроме того, девушка также поделилась некоторыми секретами искусства быть собой и любить себя вне зависимости от внешности и мнения других людей.