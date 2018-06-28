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Новая форма протеза лодыжки преодолеет любую лестницу и неровности на поверхности перемещения

Ежедневно не прекращаются попытки ученые сделать как можно больше для людей с ограниченными возможностями, чтобы они не чувствовали дискомфорт в окружающих условиях. Новый проект определен, как очередной шаг в области разработки удобных и полезных протезов.

Ученые рассказали, что создан протез, выполняющий функции полноценной ходьбы, как по лестницам, так и другим поверхностям любого характера покрытия. До недавнего времени, человеку с ограниченными возможностями, не имеющему стопы, приходилось тратить неопределенно много времени на совершение спуска по лестнице, по причине невозможности протезов совершать изгибающиеся механические колебания.


Новая, разработанная модель протеза, включает в себя акутатор, предназначенный для имитации походки человека, а так же повторяющего движение костей его ноги, к примеру - лодыжки. Поместили специалисты в протез и целый ряд сенсоров, которые способствуют его регулированию под особенности физического строения своего хозяина, а также учитывая поверхность, по которой предстоит передвигаться.

И хотя движения протеза со стороны выглядят неестественно, он изгибается как настоящая нога, что придает ему естественные движения. При таком способе заменителя настоящей конечности, доступно ношение любой обуви с плоской подошвой, это могут быть как кроссовки, так и ботинки.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 08:00
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