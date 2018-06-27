Женщина устроила в США "ад" на борту авиалайнера

Пассажирка поначалу вела себя очень адекватно. В неё вселился бес, после объявления про экстренную посадку борта в ближайшем американском аэропорту. Дело в том, что одному из летевших пассажиров внезапно стало плохо. После этого женщина не на шутку разошлась. В свою очередь пассажирка сорвалась со своего места, которое находилось в задней части авиалайнера, и с воплями начала метаться по салону самолёта. Женщина размахивала кулаками, выкрикивая какие-то требования, а также лозунги. Её безуспешно пытались успокоить несколько мужчин. При этом в США опасно притрагиваться к женщинам, так как могут обвинить в сексуальных домогательствах.Между тем бес «выселился» тоже внезапно. Женщина вдруг разрыдалась, вернувшись на своё место. После совершения посадки самолёта, женщину встретили полицейские.