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Женщина устроила в США "ад" на борту авиалайнера

Пассажирка на борту авиалайнера компании Spirit Airlines, летевшего с Хьюстона в Миннеаполис, устроила настоящий ад. Большинство пассажиров очень перепугались.

Женщина устроила в США "ад" на борту авиалайнера


Пассажирка поначалу вела себя очень адекватно. В неё вселился бес, после объявления про экстренную посадку борта в ближайшем американском аэропорту. Дело в том, что одному из летевших пассажиров внезапно стало плохо. После этого женщина не на шутку разошлась. В свою очередь пассажирка сорвалась со своего места, которое находилось в задней части авиалайнера, и с воплями начала метаться по салону самолёта. Женщина размахивала кулаками, выкрикивая какие-то требования, а также лозунги. Её безуспешно пытались успокоить несколько мужчин. При этом в США опасно притрагиваться к женщинам, так как могут обвинить в сексуальных домогательствах.

Между тем бес «выселился» тоже внезапно. Женщина вдруг разрыдалась, вернувшись на своё место. После совершения посадки самолёта, женщину встретили полицейские.
 
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Общество / Происшествия
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:06
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