Ученые создали детектор боевых газов из смартфона и конструктора ЛЕГО

Современные устройства для идентификации зарина и нервно-паралитических газов VX и VR весьма громоздки, а их стоимость составляет около 30 тысяч долларов. Поэтому изучение опасных химических веществ в основном проводится в лабораториях.Для решения проблем, связанных с обнаружением химического оружия в «горячих точках», необходимо было создать переносной детектор, чем и занимались коллеги Анслина. Один из его студентов — Александр Булгаков написал программу для мобильных устройств, позволяющую замерять концентрацию и тип боевого отравляющего вещества. Прелесть данной программы заключается в том, что для смартфона под ее управлением достаточно создать из конструктора ЛЕГО или с помощью 3D-принтера небольшую коробку — детектор.По своей эффективности данное устройство ничем не уступает стационарному лабораторному оборудованию. Когда детектор обнаруживает боевое отравляющее вещество, начинают светиться специальные краски. Определенный диапазон яркости, фиксируемый камерой смартфона, поможет в определении вида химического оружия.