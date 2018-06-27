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Ученые создали детектор боевых газов из смартфона и конструктора ЛЕГО

Техасские химики создали эффективный переносной детектор опасных химических веществ, взяв за основу смартфон, конструктор ЛЕГО и дешевые реактивы. По словам специалиста университета Техаса в Остине Эрика Анслина, данный прибор легко переносить и он не требует больших денежных вложений.

Современные устройства для идентификации зарина и нервно-паралитических газов VX и VR весьма громоздки, а их стоимость составляет около 30 тысяч долларов. Поэтому изучение опасных химических веществ в основном проводится в лабораториях.

Ученые создали детектор боевых газов из смартфона и конструктора ЛЕГО


Для решения проблем, связанных с обнаружением химического оружия в «горячих точках», необходимо было создать переносной детектор, чем и занимались коллеги Анслина. Один из его студентов — Александр Булгаков написал программу для мобильных устройств, позволяющую замерять концентрацию и тип боевого отравляющего вещества. Прелесть данной программы заключается в том, что для смартфона под ее управлением достаточно создать из конструктора ЛЕГО или с помощью 3D-принтера небольшую коробку — детектор.

По своей эффективности данное устройство ничем не уступает стационарному лабораторному оборудованию. Когда детектор обнаруживает боевое отравляющее вещество, начинают светиться специальные краски. Определенный диапазон яркости, фиксируемый камерой смартфона, поможет в определении вида химического оружия.
 
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Наука
Добавил: Tatiana Сегодня, 19:10
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