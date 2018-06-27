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Николай Расторгуев слишком балует свою внучку Соню и младшего наследника деньгами

Поклонники певца обрадовались, когда узнали о хорошем состоянии его здоровья, но новое сообщение в Instagram вызвало негативную реакцию у людей. Они считают, что Николай Расторгуев слишком балует свою внучку Соню и младшего наследника деньгами, узнав о подарке на день рождение девочке.

Старший сын музыканта порадовал его рождением малышки, а сейчас она попросила кредитную карточку в честь своего 12-летия. Звезда не смог отказать своей любимице и выполнил желание именинницы, а также не забывает помогать своему наследнику Николаю. Молодой человек хвастается своим роскошным образом жизни в сетях и занимается сетевым маркетингом.

Николай Расторгуев слишком балует свою внучку Соню и младшего наследника деньгами


Только старший брат не любит обращаться к звездному отцу за помощью. Сам Николай Расторгуев отмечает, что может позволить себе обеспечивать близких людей, потому что получает большие гонорары за концерты.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:06
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