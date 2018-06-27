Николай Расторгуев слишком балует свою внучку Соню и младшего наследника деньгами

Старший сын музыканта порадовал его рождением малышки, а сейчас она попросила кредитную карточку в честь своего 12-летия. Звезда не смог отказать своей любимице и выполнил желание именинницы, а также не забывает помогать своему наследнику Николаю. Молодой человек хвастается своим роскошным образом жизни в сетях и занимается сетевым маркетингом.Только старший брат не любит обращаться к звездному отцу за помощью. Сам Николай Расторгуев отмечает, что может позволить себе обеспечивать близких людей, потому что получает большие гонорары за концерты.