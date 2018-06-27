Александр Цекало испытывает симпатию к Ирине Старшенбаум

Тогда знаменитость приехала на дачу продюсера вместе с Александром Петровым, но гости не могли оторвать глаз от непринужденной и очаровательной девушки. Перед уходом Ирина Старшенбаум сообщила Александру Цекало и его супруге Виктории, что приедет к ним снова без своего спутника.Затем артистка рассказала зрителям о своих творческих планах. Она скоро будет сниматься в “Притяжении-2”, но пока не хочет раскрывать секреты сценария. Для этого знаменитости придется пожить в Петербурге, хотя сама она в восторге, что сможет работать с Федором Бондарчуком, поражающим людей своей энергией и верой в результат.