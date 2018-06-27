Французкие мясники просят власти защитить их от агрессивных веганов

Просьба о вмешательстве поступила через 3-4 дня после того, как в Северной Франции в Лилле вандалы наведались в гриль. Это 4 подобный инцидент на протяжении нескольких недель. На севере Франции в о-де-Франс в апреле семь мясников, а также мясных лавок атаковали, опрыскали фейковой кровью. Глава Федерации отмечает, что 18 000 французских мясников обеспокоены сильным воздействием СМИ на веганский образ жизни.Термин «speciesism», являющийся популярным среди защитников прав животных, предполагает, что плохие обращения с нечеловеческими видами являются формой дискриминации, как сексизм либо расизм. Парламент Франции в апреле принял закон, который запрещает производителям вегетарианских продуктов питания пользоваться «колбасой», «беконом», «стейком», «мергезом», либо любым прочим выражением, которое связано с мясным продуктом, для описания продуктов питания частично либо полностью не состоящих из мяса.