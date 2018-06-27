АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Войны исчезнувших цивилизаций с пришельцами отбросили человечество в каменный век
EUR 73.31 USD 62.95
Курс валют на 26.06.2018

Французкие мясники просят власти защитить их от агрессивных веганов

Жерару Колломба - министру внутренних дел Франции, поступили жалобы десятков различных пострадавших. В данном случае мясники жалуются, что подвергаются физическому, моральному, словесному нападению веганов, а также групп, защищающих прав животных.

Французкие мясники просят власти защитить их от агрессивных веганов


Просьба о вмешательстве поступила через 3-4 дня после того, как в Северной Франции в Лилле вандалы наведались в гриль. Это 4 подобный инцидент на протяжении нескольких недель. На севере Франции в о-де-Франс в апреле семь мясников, а также мясных лавок атаковали, опрыскали фейковой кровью. Глава Федерации отмечает, что 18 000 французских мясников обеспокоены сильным воздействием СМИ на веганский образ жизни.

Термин «speciesism», являющийся популярным среди защитников прав животных, предполагает, что плохие обращения с нечеловеческими видами являются формой дискриминации, как сексизм либо расизм. Парламент Франции в апреле принял закон, который запрещает производителям вегетарианских продуктов питания пользоваться «колбасой», «беконом», «стейком», «мергезом», либо любым прочим выражением, которое связано с мясным продуктом, для описания продуктов питания частично либо полностью не состоящих из мяса.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
В мире
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:06
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты: Стоимость соцсети Instagram может
Исследователи идентифицировали ключевой белок,
В Литве случайно нашли древний клад
Беспилотный автомобиль Roborace впервые
В РФ 69,5% рынка LCV занято отечественными марками
Эксперты обнаружили движущийся в унисон с земной
Ученые рассказали, почему сковородки и кастрюли
Жители Забайкалья были поражены видом черного
Сверхбыстрый НЛО пролетел над Буффало, Нью-Йорк
Поверхность Марса затвердела раньше земной,
Движение рисунка на Туринской плащанице может
Илон Маск рассказал о будущем пикапе Tesla
57-летний Дэвид Духовны подогрел слухи о романе с
Модель сайз-плюс Тесс Холидей разделась для
Леди Гага похвасталась подтянутой фигурой
Ольга Бузова удивила фанатов косыми глазами и
Компания Audi презентовала обновленные седан A4 и
Исследователи заметили НЛО белого цвета на фото
Сверхъестественная активность полтергейста
«GM-АвтоВАЗ» с первого июля повышает цены на все
Ученые: Астероид Vesta 16 июля будет пролетать
Facebook сворачивает проект по выпуску
Ученые: Лазерная указка может навсегда лишить
В Абакане водитель похитил светофор на своей
Ученые: Пшеничные колоски могут стать причиной
Ольга Бузова неудачным фотошопом рук испугала
В компании Volvo рассказали о первом электромобиле
В Сети показали новый LADA Samara Cross
Пользователи Instagram считают, что Ольга Орлова
В Санкт-Петербурге с размахом отметят День
Просмотреть все новости