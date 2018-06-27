Домашний кролик становится бесстрашным после изменения структуры мозга

Как рассказали ученые, такой вывод сделан после изучения животных, принадлежащих к одному и тому же виду, только первых взяли из дикой природы, а вторых вырастили в домашних условиях. Исследователи уверены, что им удалось определить, каким образом представители диких животных становятся домашними.Оказывается, последние наделены способность увеличения миндалевидного тела и структуры мозга. По этой причине частично пропадают древние инстинкты, представленные страхом или агрессией. Получается, у домашних животных притупленная реакция, выраженная так называемым «убеганием». Самый лучший материал для примера - кролики. Они без труда поддаются изучению и проведению исследовательских корректировок, сопровождающих процессы одомашнивания.Помимо этого, домашними стали кролики совсем недавно, а дикие представители вида, остаются распространенными во многих странах мира. Дикий кролик осторожен и очень пуглив, а домашний заторможен и дружелюбен.Группой ученых из Португалии и Швеции представлен способ полногеномного секвенирования, при котором процессы одомашнивания приводят к генному изменению, отвечающему за развитие головного мозга. Количество белого вещества, в отдельно расположенных областях мозга кроликов, уменьшалось. Эффект приводил к снижению уровня проводимости отельных волокон, что снижало количество поступающей информации для обработки.