В Сочи медведь решил прокатиться на эскалаторе

Местные ученые прекрасно знают молодое животное, которое раньше любило искать лакомства в огородах местных жителей, а также залезло в курятник. Этот представитель фауны не опасен для людей, предпочитая питаться ягодами, но они бояться, что могут встретить его на улице вечером.Горожане считают, что медведь может пожаловать к ним в гости, а пользователи сетей после просмотра фото предположили, что его берлога находится возле горы Сахарная голова. Шутники отметили, что этот красавец хотел посмотреть ЧМ, но не нашел такого места.