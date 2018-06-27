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В Сочи медведь решил прокатиться на эскалаторе

Камеры наблюдения зафиксировали необычного пассажира, замеченного возле сочинского курорта Красная поляна. Медведь решил прокатиться на эскалаторе канатной станции, удивив своей настойчивостью людей.

Местные ученые прекрасно знают молодое животное, которое раньше любило искать лакомства в огородах местных жителей, а также залезло в курятник. Этот представитель фауны не опасен для людей, предпочитая питаться ягодами, но они бояться, что могут встретить его на улице вечером.

В Сочи медведь решил прокатиться на эскалаторе


Горожане считают, что медведь может пожаловать к ним в гости, а пользователи сетей после просмотра фото предположили, что его берлога находится возле горы Сахарная голова. Шутники отметили, что этот красавец хотел посмотреть ЧМ, но не нашел такого места.
 
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Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:09
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