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Мужчина, родившийся без пениса, получил теперь протез и готовится к первому сексу

Мужчина, который родился без пениса, теперь получил протез. Он готовится к своему первому сексу.

Мужчина, родившийся без пениса, получил теперь протез и готовится к первому сексу


Судьбоносное событие случилось в жизни сорокачетырёхлетнего британца Эндрю Вардла. За это мужчина выложил 50 тысяч фунтов. Специалисты университетской клиники Лондона сообщают про удачно проведенную трансплантацию органа. Он способен передать пациенту оттенки чувственного удовольствия непосредственно от сексуального контакта. Эндрю Вардл родился с редкой патологией. В данном случае первичные половые признаки у человека были неполноценны. В свою очередь мочеиспускание производилось при помощи отверстия, которое создали хирургическим путем. 5 лет назад медики получили возможность обнадежить Эндрю, не знавшего что такое секс, однако имевшего верную подругу, верившую в успех науки. Медики после многочисленных анализов, обследований, создали уникальный имплант, куда добавили фрагменты прочих других органов пациента, к примеру, часть сухожилий, вен, нервных окончаний левой руки Вардла. Даная операция прошла успешно.

Но руководить процессом мужчина сможет только с помощью насоса, обеспечивающего эрекцию. Эндрю планирует заняться сексом с верной подругой, как только медики позволят это сделать.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 19:09
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