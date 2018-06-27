«Я, Бузова и Футбол!»: Влад Кадони похвалил игроков российской сборной

«Я, Бузова и Футбол! Что ещё нужно для хорошего вечера? Ну а если серьёзно, стоял на съёмке и думал, что все-таки у нас ВЕЛИКАЯ команда! Ни хорошая, ни лучшая, а именно ВЕЛИКАЯ!», - написал мужчина, опубликовав снимок, на котором он позирует вместе с Олей около футбольных ворот.

«Мужики, которым жены каждый день говорят, что они не могут нормально заработать, а они все равно что-то делают. Женщины, которым каждый день намекают, что они плохо выглядят или хреново готовят, а они все равно вьются вокруг своих мужчин. Россия - страна где любовь искренняя и настоящая живет не «потому что» и не «за что-то», а вопреки!», - написал он.

Влад объяснил, что только русские футболисты могут ежедневно слушать как их критикуют по всем каналам, сочиняют шутки во всех юмористических программах, а также читать в социальных сетях, какие они зажравшиеся, кривоногие бездарности, и после всего этого выходить на поле и побеждать.Кадони заявил, что, по его мнению, в рейтинге стран, которые ненавидят свою сборную, Россия бы заняла первое место. И объясняет он это менталитетом.По словам ведущего, там, где у других опускаются руки, у России наоборот все встает, поэтому все жители этой страны очень крутые.Стоит отметить, что многие подписчики согласились со словами мужчины, хотя и отметили, что читать их было весело.