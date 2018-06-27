В США африканец в трусах прошелся по аэродрому

В США авиапассажиры запечатлели на видео африканца, который разгуливал по взлетно-посадочной полосе аэродрома Атланты в одних трусах.По словам правоохранителей аэровокзала, 19-летний Джхрин Джонс убежал от охраны и пересек заградительные барьеры в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон.Молодой африканец, попав на взлетно-посадочную полосу, взобрался на крыло самолета, который только приземлился, и начал стучать в иллюминаторы пассажирам воздушного судна. Очевидцам удалось заснять чудака, когда тот уже спрыгнул с лайнера и разгуливал по аэродрому в одном нижнем белье.Нарушитель задержан полицией, прибывшей на место инцидента. Представители аэропорта опровергли информацию о том, что молодой человек выпрыгнул из самолета.