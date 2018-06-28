Финляндия замкнула тройку стран с лучшей медициной

Главными лидерами по качеству оказания медицинских услуг стали Швейцария и Исландия, они заняли первое и второе места в исследованиях. Однако в названных странах медицинское обслуживание обходится гражданам намного дороже, чем в Финляндии.Так, стоимость годового обслуживания в Швейцарии составляет 4600 долларов, а в Исландии примерно 3630, тогда как на каждого финна государство тратит 3300 долларов в год. Согласно исследованиям невыгодно болеть в Америке — там самые дорогие врачебные услуги, хотя по качеству и доступности медицины США занимает только 29 место в списке.