АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Страшные тайны экспедиции Джона Франклина: Обезумевшие от холода и голода участники поедали друг друга
EUR 73.60 USD 63.14
Курс валют на 28.06.2018

Финляндия замкнула тройку стран с лучшей медициной

Исследователи выяснили, что финское здравоохранение является не только высококачественным, но и более доступным для простых граждан. Оказалось, что в Суоми на медицину тратится намного меньше денежных средств, чем в других государствах, занявших лидирующие позиции в списке. Результаты международного научного исследования были опубликованы в периодическом издании The Lancet.

Финляндия замкнула тройку стран с лучшей медициной


Главными лидерами по качеству оказания медицинских услуг стали Швейцария и Исландия, они заняли первое и второе места в исследованиях. Однако в названных странах медицинское обслуживание обходится гражданам намного дороже, чем в Финляндии.

Так, стоимость годового обслуживания в Швейцарии составляет 4600 долларов, а в Исландии примерно 3630, тогда как на каждого финна государство тратит 3300 долларов в год. Согласно исследованиям невыгодно болеть в Америке — там самые дорогие врачебные услуги, хотя по качеству и доступности медицины США занимает только 29 место в списке.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
В мире
Добавил: Tatiana Сегодня, 07:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В осетинском «городе мертвых» запретили снимать
Алена Водонаева разрешила супругу изменить с
Пэтти Дженкинс опубликовала первый кадр с
Регина Тодоренко рассказала поклонникам о плюсах
Патриотичная Ольга Бузова заявила, что не хочет
Ольге Бузовой приписывают роман с бизнесменом,
Алиану Устиненко официально возвращают на
Новая технология российских ученых изменит
Ученые считают, что в ближайшие дни в некоторых
Певица Валерия вместе со своим наследником
Алена Рапунцель привела себя в порядок и выглядит
Руководство «Дома-2» разрушило планы Ильи
Пышногрудой звезде «Дома-2» Рите Керн после
Стэнфордский университет из Силиконовой долины 23
Страшные тайны экспедиции Джона Франклина:
В Канаде гнездящаяся птица является причиной
Ученые определили оптимальное количество пьянок
Бразилец запечатлел на видео огромный НЛО над
«Заляпанное» лицо Ольги Бузовой вызвало грубые
Ученые использовали вирус для борьбы с
Новая форма протеза лодыжки преодолеет любую
Подводные роботы могут объединяться для поиска
Ксения Собчак планирует дать сыну Платону
Сейсмологи используют массивные землетрясения для
Из-за глобального потепления увеличится
Необычный металлический объект на пляже Северной
Финляндия замкнула тройку стран с лучшей медициной
Женщины чаще мужчин страдают от бессонницы и
Релиз игры Cyberpunk 2077 состоится не ранее 2020
Instagram дает возможность активировать видеочаты
Просмотреть все новости