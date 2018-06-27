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Ольга Бузова снова выставила себя на посмешище, продемонстрировав всему Instagram свою безграмотность

Популярная российская ведущая и певица Ольга Бузова нередко становится предметом для обсуждений, а все потому, что она имеет привычку путаться в словах, а также неправильно их произносить, и это сильно режет слух пользователей Сети.

Так, к примеру, на днях девушка пожаловалась, что в Италии не понимают, что такое латте, поскольку, когда она просит официантов ей его принести, то в итоге получает не кофе с молоком, а просто горячее молоко.

Ольга Бузова снова выставила себя на посмешище, продемонстрировав всему Instagram свою безграмотность

«Поэтому с кофе у меня тут огромная проблема. Не могу пить ни латте, ни капучино, только эКспрессо», - призналась Оля в своих Stories.

Подписчики тут же услышали в слове ошибку и буквально засыпали теледиву, закончившую престижный университет с красным дипломом, негативными комментариями.

«Оля, надо просить не латте, а кофелатте. Если верить википедии то латте – это молоко, вот и приносят молоко», «Экспрессо, блин! Серьезно, Оленька!?», «Сколько говоришь у тебя высших образований?», «Бузиха, ну признайся уже, что у тебя куплен и диплом и аттестат о среднем образовании. Твои знания родного языка на уровне - третий класс, вторая четверть. Хоть не позорься на весь Инстаграм в отсутствии элементарных знаний», - писали они.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:37
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