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Ольгу Бузову просят "закрыть рот, или туда залетят мухи"

Известную сегодня ведущую и исполнительницу Ольгу Бузову подписчики просят закрыть рот.

Надо сказать, что дело тут вовсе не в вокальных данных Ольги, а вернее, в их отсутствии, как считают многие. Просто знаменитость из телепроекта «Дома-2» полагает, что с открытым ртом ее многочисленные фото смотрятся куда как эротичнее и эффектнее.

Ольгу Бузову просят "закрыть рот, или туда залетят мухи"

За какой-то последний год Ольга Бузова превратилась в главный персонаж отечественного шоу-бизнеса. Телепередачи, светские вечеринки и различные ток-шоу без участия Бузовой уже теряют всякую привлекательность и шарм в глазах СМИ.

Профессионал в вопросах пиара, Оля упоенно ведет свой микроблог, регулярно выкладывая различные снимки и ролики о своей звёздно-гламурной жизни. Буквально каждый пост вызывает у фанатов и хейтеров бурные дискуссии, поскольку недоброжелатели не могут пройти мимо, а поклонники не могут не защищать предмет своего обожания.

Ольгу Бузову просят "закрыть рот, или туда залетят мухи"

И вот новое фото-селфи также оказалось в центре внимания подписчиков её Инстаграма. Бузова там позирует, сидя с распущенными волосами и непременно открытым ртом. Именно этот незакрытый рот и вызвал особый интерес у спорщиков.

Комментируя публикацию, звезда поставила хэштег #яхочузнатькакойтынавкус, снабдив пост смайликом в виде чёртика. По всей вероятности, для демонстрации вкусовых проб, она и растворила рот, готовясь то ли к поеданию сладкого десерта, то ли к горячему поцелую.

Ольгу Бузову просят "закрыть рот, или туда залетят мухи"

Разумеется, что такой образ многим очень не понравился. Подавляющее большинство просят знаменитость впредь закрывать рот, а кто-то весьма резонно заметил, что в раскрытый рот запросто могут залететь мухи.

Как обычно, Ольга не отвечает на такие замечания. Также, надо отдать ей должное, отключать комментарии звезда также не стала. Наверное, ей невероятно интересно узнать, что же о ней думают.

😈 #яхочузнатькакойтынавкус 🤤

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 17:38
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