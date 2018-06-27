АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Войны исчезнувших цивилизаций с пришельцами отбросили человечество в каменный век
EUR 73.31 USD 62.95
Курс валют на 26.06.2018

Филипп Киркоров грубо ответил на комментарии поклонницы в Instagram

Певец решил поделиться с поклонниками информацией о проведенном дне, опубликовав фото в Instagram. Однако Филипп Киркоров грубо ответил на комментарии поклонницы, после чего удалил пост и залил его снова.

Знаменитость общался с дизайнером Алексеем Селезневым, назвав его дом гостеприимным. Он был в восторге от разговора, касающегося будущих творческих планов и проектов, после чего напомнил подписчикам о грядущем 6-летии наследника Мартина.

Филипп Киркоров грубо ответил на комментарии поклонницы в Instagram


Только некоторые лица не дали Филиппу Киркорову завершить рассказ на позитиве, став писать осуждающие комментарии. Артист решил быстро ответить на критику, послав одну особу “к выходу” в соответствующих выражениях. Обиженная женщина не осталась в долгу, так что звезде пришлось выбросить прежний сюжет.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:46
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Автомобиль 4ЕJAC iEV6E получил два электрических
Эксперты: Стоимость соцсети Instagram может
Исследователи идентифицировали ключевой белок,
В Литве случайно нашли древний клад
Беспилотный автомобиль Roborace впервые
В РФ 69,5% рынка LCV занято отечественными марками
Эксперты обнаружили движущийся в унисон с земной
Ученые рассказали, почему сковородки и кастрюли
Жители Забайкалья были поражены видом черного
Сверхбыстрый НЛО пролетел над Буффало, Нью-Йорк
Поверхность Марса затвердела раньше земной,
Движение рисунка на Туринской плащанице может
Илон Маск рассказал о будущем пикапе Tesla
57-летний Дэвид Духовны подогрел слухи о романе с
Модель сайз-плюс Тесс Холидей разделась для
Леди Гага похвасталась подтянутой фигурой
Ольга Бузова удивила фанатов косыми глазами и
Компания Audi презентовала обновленные седан A4 и
Исследователи заметили НЛО белого цвета на фото
Сверхъестественная активность полтергейста
«GM-АвтоВАЗ» с первого июля повышает цены на все
Ученые: Астероид Vesta 16 июля будет пролетать
Facebook сворачивает проект по выпуску
Ученые: Лазерная указка может навсегда лишить
В Абакане водитель похитил светофор на своей
Ученые: Пшеничные колоски могут стать причиной
Ольга Бузова неудачным фотошопом рук испугала
В компании Volvo рассказали о первом электромобиле
В Сети показали новый LADA Samara Cross
Пользователи Instagram считают, что Ольга Орлова
Просмотреть все новости