Филипп Киркоров грубо ответил на комментарии поклонницы в Instagram

Знаменитость общался с дизайнером Алексеем Селезневым, назвав его дом гостеприимным. Он был в восторге от разговора, касающегося будущих творческих планов и проектов, после чего напомнил подписчикам о грядущем 6-летии наследника Мартина.Только некоторые лица не дали Филиппу Киркорову завершить рассказ на позитиве, став писать осуждающие комментарии. Артист решил быстро ответить на критику, послав одну особу “к выходу” в соответствующих выражениях. Обиженная женщина не осталась в долгу, так что звезде пришлось выбросить прежний сюжет.