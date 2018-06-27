Возлюбленная Бреда Питта недовольна тем, что он сильно зациклен на детях

По словам инсайдеров, влюбленная пара лишь иногда проводит время в обществе друг друга. Сейчас Бреду не до романа: есть гораздо более важные для него вещи – отцовство и работа.Об отношениях Питта и Оксман стало известно в апреле. Пару несколько раз видели на свиданиях, они часто общались посредством телефона и прониклись друг к другу нежными чувствами. Нери является профессором технологического института, а также известным архитектором, художником и дизайнером.Стоит напомнить, что Джоли и Питт на развод подали еще осенью 2016 года. Актриса намерена добиться единоличной опеки над наследниками. Однако если по-прежнему будет препятствовать выстраивать Питту здоровые отношения с детьми, может лишиться такого права.