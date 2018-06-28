Жители Нью-Джерси были испуганы видом нескольких красных НЛО

Пораженные невиданным зрелищем американцы из Тотова наблюдали за объектами, которые носились в хаотичном порядке над территорией. Сначала они подумали о китайских фонариках, но когда заметили бесшумные полеты НЛО на большой скорости, заговорили о вторжении пришельцев.Исследователи заинтересовались материалами и приступили к их изучению. Также люди утверждают, что аппараты не походили на воздушный транспорт или беспилотники, а также излучали сильное свечение.