АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Войны исчезнувших цивилизаций с пришельцами отбросили человечество в каменный век
EUR 73.60 USD 63.14
Курс валют на 28.06.2018

Жители Нью-Джерси были испуганы видом нескольких красных НЛО

Жители Нью-Джерси были испуганы видом нескольких красных НЛО, замеченных ночью. Они зафиксировали объекты на камеру, и опубликовали ролик в сетях.

Жители Нью-Джерси были испуганы видом нескольких красных НЛО


Пораженные невиданным зрелищем американцы из Тотова наблюдали за объектами, которые носились в хаотичном порядке над территорией. Сначала они подумали о китайских фонариках, но когда заметили бесшумные полеты НЛО на большой скорости, заговорили о вторжении пришельцев.



Исследователи заинтересовались материалами и приступили к их изучению. Также люди утверждают, что аппараты не походили на воздушный транспорт или беспилотники, а также излучали сильное свечение.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 04:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Яндексе рассказали, как увеличить
Жители Нью-Джерси были испуганы видом нескольких
В Польше на свет появился двухголовый
Швейцарские часы получили новые циферблаты из
Археологи нашли в Египте погребальные урны с
«Справедливая Россия» в Якутии требует от
Ученые нашли взаимосвязь между юмором и
Автомобиль 4ЕJAC iEV6E получил два электрических
Эксперты: Стоимость соцсети Instagram может
Исследователи идентифицировали ключевой белок,
В Литве случайно нашли древний клад
Беспилотный автомобиль Roborace впервые
В РФ 69,5% рынка LCV занято отечественными марками
Эксперты обнаружили движущийся в унисон с земной
Ученые рассказали, почему сковородки и кастрюли
Жители Забайкалья были поражены видом черного
Сверхбыстрый НЛО пролетел над Буффало, Нью-Йорк
Поверхность Марса затвердела раньше земной,
Движение рисунка на Туринской плащанице может
Илон Маск рассказал о будущем пикапе Tesla
57-летний Дэвид Духовны подогрел слухи о романе с
Модель сайз-плюс Тесс Холидей разделась для
Леди Гага похвасталась подтянутой фигурой
Ольга Бузова удивила фанатов косыми глазами и
Компания Audi презентовала обновленные седан A4 и
Исследователи заметили НЛО белого цвета на фото
Сверхъестественная активность полтергейста
«GM-АвтоВАЗ» с первого июля повышает цены на все
Ученые: Астероид Vesta 16 июля будет пролетать
Facebook сворачивает проект по выпуску
Просмотреть все новости