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В Яндексе рассказали, как увеличить привлекательность компании в Картах

Команда поисковой службы Яндекс составила список вещей, которые привлекут больше клиентов организации.

В Яндексе рассказали, как увеличить привлекательность компании в Картах


Примерно 46 000 000 человек в месяц ищут в поисковике организации. В Яндексе отметили, как увеличить привлекательность в Картах кафе, гостиницам, ресторанам. Сотрудники службы считают, что свои предложения необходимо разбавлять яркими снимками, которые на 10%. увеличат количество клиентов. По статистике Яндекс, в 30 процентах случаев добавленный номер телефона компании конвертируется в звонок. Службой рекомендуется обязательное добавление ссылок в соцсетях, а также адресов сайтов компании. По статистике данный важный момент компанию делает в 3 раза успешнее в сравнении с теми, кто не указывает данную информацию.

Важно указать график работы, так как он по такому фильтру очень часто пользователи ищут заведения. Наряду с этим нужно давать ответы на отзывы, а также комментарии клиентов. В данном случае аудиторию можно сделать более лояльной. За счёт своевременного заполнения данных строк, можно свою компанию поднять в рейтинге выше, так как в Яндексе ранжирование поднимает в выдаче такие карточки.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 05:00
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