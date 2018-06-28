Ученые нашли взаимосвязь между юмором и интеллектом людей

В 70-х годах американские специалисты провели тесты с 80 добровольцами, отметив, что юмор больше влияет на интеллект, чем творческое мышление. В процессе изучения возможностей головного мозга были замечены возможности полушарий, но сейчас нейробиологи смогли найти части органа, становящиеся активными после такой эмоции.Они благодаря МРТ заметили, что просмотр смешных роликов помогает людям решать многие ситуации, а также во время прикосновения к партнерам происходит большая выработка эндорфина.