Ученые нашли взаимосвязь между юмором и интеллектом людей
Ученые обратили внимание, что люди, придумывающие смешные истории, лучше адаптируются в обществе. Сейчас они нашли взаимосвязь между юмором и интеллектом.
В 70-х годах американские специалисты провели тесты с 80 добровольцами, отметив, что юмор больше влияет на интеллект, чем творческое мышление. В процессе изучения возможностей головного мозга были замечены возможности полушарий, но сейчас нейробиологи смогли найти части органа, становящиеся активными после такой эмоции.
Они благодаря МРТ заметили, что просмотр смешных роликов помогает людям решать многие ситуации, а также во время прикосновения к партнерам происходит большая выработка эндорфина.