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Ученые нашли взаимосвязь между юмором и интеллектом людей

Ученые обратили внимание, что люди, придумывающие смешные истории, лучше адаптируются в обществе. Сейчас они нашли взаимосвязь между юмором и интеллектом.

В 70-х годах американские специалисты провели тесты с 80 добровольцами, отметив, что юмор больше влияет на интеллект, чем творческое мышление. В процессе изучения возможностей головного мозга были замечены возможности полушарий, но сейчас нейробиологи смогли найти части органа, становящиеся активными после такой эмоции.

Ученые нашли взаимосвязь между юмором и интеллектом людей


Они благодаря МРТ заметили, что просмотр смешных роликов помогает людям решать многие ситуации, а также во время прикосновения к партнерам происходит большая выработка эндорфина.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 00:00
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