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Швейцарские часы получили новые циферблаты из породы метеорита

Знаменитой часовой компанией Jaquet Droz анонсированы новые варианты известных моделей Grande Seconde Off-Centered. В очередной раз разработчик усовершенствовал циферблат, причем применена в нем совершено другая новая методика.

Для обновления моделей, в их конструкции полностью поменяли циферблаты, путем внедрения в основу пород строматолита и метеорита. Как давно известно, сама структура содержит целый набор из неорганических минералов и органических фрагментов. Структура метеорита состоит из смеси железа и никеля, которые попали на Землю из далекого космического пространства. Ориентировочный возраст породы приравнен к 3,5 млрд. лет.
Швейцарские часы получили новые циферблаты из породы метеорита


Так же известно, что новые модели циферблатов представлены в 3-х версиях - 39 мм, с конструкцией корпуса из сплава розового золота, такой же диаметр 39 мм, только с внедрением бриллиантов по безелю, и аналогичная модель, только размером циферблата - 43 мм.

Исторически, мануфактуру Jaquet Droz основал часовщик Пьер Жаке Дро, на территории, расположенной недалеко от швейцарского небольшого города Ла Шо-де-Фон. Впервые мужчина показал свои работы в 1758 году, в Испании, после чего начал их продвижение по всему миру.
 
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Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 02:00
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