Археологи нашли в Египте погребальные урны с органами «дочери фараона»

Руководитель американской археологической экспедиции в Эль-Ассасифе Елена Пищикова рассказала, что находка очень хорошо сохранилась, несмотря на то, что потоп нанес повреждение содержимому каноп.Начиная с 2006 года, команда американских археологов под руководством Пищиковой проводят раскопки на территории Луксора, где находится данный погребальный комплекс с захороненными останками фараонов 18, 25, 26 династий, а также их приближенных. Эти усыпальницы были открыты прусским археологом Карлом Лепсиусом в 1870 годах, но серьезное их изучение началось лишь в начале этот тысячелетия.В процессе раскопок ученые нашли в гробнице Карабаскена, верховного жреца Амона, на ее полу яму квадратной формы глубиной в полметра. В ней были скрыты сразу четыре ритуальных сосуда, в которых хранились органы усопших, помещенных туда жрецами.Имя обладательницы каноп – Аменирдис, «данная богом Амоном». Высокое качество изготовления сосудов свидетельствует о том, что женщина была, вероятно, родственницей фараонов 26 династии. Ученые продолжают изучение сосудов, полагая, что скоро найдут точные ответы на свои вопросы.