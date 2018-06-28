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Археологи нашли в Египте погребальные урны с органами «дочери фараона»

Группа американских археологов, которая проводила раскопки в Египте на территории Луксора, обнаружила в усыпальнице верховного жреца Амона несколько каноп – запечатанных ритуальных урн с органами женщины знатного рода, жившей в последние годы независимости Древнего Египта.

Археологи нашли в Египте погребальные урны с органами «дочери фараона»


Руководитель американской археологической экспедиции в Эль-Ассасифе Елена Пищикова рассказала, что находка очень хорошо сохранилась, несмотря на то, что потоп нанес повреждение содержимому каноп.

Начиная с 2006 года, команда американских археологов под руководством Пищиковой проводят раскопки на территории Луксора, где находится данный погребальный комплекс с захороненными останками фараонов 18, 25, 26 династий, а также их приближенных. Эти усыпальницы были открыты прусским археологом Карлом Лепсиусом в 1870 годах, но серьезное их изучение началось лишь в начале этот тысячелетия.

Археологи нашли в Египте погребальные урны с органами «дочери фараона»


В процессе раскопок ученые нашли в гробнице Карабаскена, верховного жреца Амона, на ее полу яму квадратной формы глубиной в полметра. В ней были скрыты сразу четыре ритуальных сосуда, в которых хранились органы усопших, помещенных туда жрецами.

Имя обладательницы каноп – Аменирдис, «данная богом Амоном». Высокое качество изготовления сосудов свидетельствует о том, что женщина была, вероятно, родственницей фараонов 26 династии. Ученые продолжают изучение сосудов, полагая, что скоро найдут точные ответы на свои вопросы.
 
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 01:00
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