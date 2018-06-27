Александра Черно решила стать блондинкой

В микроблоге Александры Черно появился снимок, который крайне сильно стал обсуждаем со стороны пользователей социальных сетей. Так, девушка выложила пост с давней фотографией, на которой она была еще блондинка и спросила, стоит ли ей вернуться к такому цвету, так как одно время ей очень нравилось быть именно такой.Фанаты практически в один голос заявили, что темный цвет ей больше идет.Стоит отметить, что Черно отличается тем, что никогда не боится экспериментировать со своей внешностью. Так, зрители «Дома-2» могли наблюдать ее с короткой стрижкой, с выбритым виском, с прической под каре, с длинными волосами, «ежиком» и даже лысой.