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Александра Черно решила стать блондинкой

На своей странице в социальной сети Instagram участница «Дома-2» Александра Черно опубликовала фотографию, на которой она еще была запечатлена блондинкой. В данный момент девушка имеет черные волосы, но обратилась к своим фолловерам, поинтересовавшись, стоит ли ей возвращаться к такому образу.

Александра Черно решила стать блондинкой

В микроблоге Александры Черно появился снимок, который крайне сильно стал обсуждаем со стороны пользователей социальных сетей. Так, девушка выложила пост с давней фотографией, на которой она была еще блондинка и спросила, стоит ли ей вернуться к такому цвету, так как одно время ей очень нравилось быть именно такой.

Фанаты практически в один голос заявили, что темный цвет ей больше идет.

Стоит отметить, что Черно отличается тем, что никогда не боится экспериментировать со своей внешностью. Так, зрители «Дома-2» могли наблюдать ее с короткой стрижкой, с выбритым виском, с прической под каре, с длинными волосами, «ежиком» и даже лысой.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:48
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