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Эксперты: Стоимость соцсети Instagram может превышать $100 млрд

Известные создатели Facebook в 2012 году приобрели соцсеть Instagram. При этом сделка в полной мере оправдала свою стоимость. Эксперты Bloomberg в настоящее время стоимость сети оценили в 100 млрд долларов.

Эксперты: Стоимость соцсети Instagram может превышать $100 млрд


В настоящее время стоимость сети превысить может первоначальную свою стоимость в 100 раз. Количество клиентов соцсети Instagram постоянно увеличивается. Таким образом количество авторизированных пользователей на первое июня составило 1 млрд человек. Эксперты в скором будущем прогнозируют увеличение пользующихся соцсетью до десяти миллиардов. Instagram через пять лет станет намного популярнее в сравнении с соцсетью Facebook. Стоит напомнить, что Instagram создали в 2010 году. На протяжении двух лет соцсеть была доступна только для техники известной компании Apple.

Потом соцсеть стала очень популярной и доступной для желающих публиковать свои фото по всему миру. Создатели Facebook в 2012 году приобрели сеть за 1 млрд долларов. Стоимость Instagram через 2 года после совершения сделки достигла 35 млрд долларов.
 
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Добавил: tantan61 Вчера, 23:40
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