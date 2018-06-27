Эксперты: Стоимость соцсети Instagram может превышать $100 млрд

В настоящее время стоимость сети превысить может первоначальную свою стоимость в 100 раз. Количество клиентов соцсети Instagram постоянно увеличивается. Таким образом количество авторизированных пользователей на первое июня составило 1 млрд человек. Эксперты в скором будущем прогнозируют увеличение пользующихся соцсетью до десяти миллиардов. Instagram через пять лет станет намного популярнее в сравнении с соцсетью Facebook. Стоит напомнить, что Instagram создали в 2010 году. На протяжении двух лет соцсеть была доступна только для техники известной компании Apple.Потом соцсеть стала очень популярной и доступной для желающих публиковать свои фото по всему миру. Создатели Facebook в 2012 году приобрели сеть за 1 млрд долларов. Стоимость Instagram через 2 года после совершения сделки достигла 35 млрд долларов.