В Литве случайно нашли древний клад

В ходе реконструкции аллеи Лайсвес в Каунасе, Литва, рабочие случайно обнаружили древний клад – горшок с 219 маленькими монетами и 137 большого размера. На монетах специалисты рассмотрели надпись – «1566».В Каунасском департаменте культурного населения исследовали находку и отметили, что она может относиться к эпохе правления польского короля, а также великого князя литовского Сигизмунда Августа в 16 веке.Горшок с монетами передадут представителям Департамента культурного наследия республики. Позднее артефакт попадет в Военный музей Витаутаса Великого.