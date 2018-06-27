Беспилотный автомобиль Roborace впервые попытается покорить холм в Гудвуде

Беспилотный автомобиль Robocar, используя искусственный интеллект, попытается пройти трассу продолжительностью 1,87 километра. В качестве силовой установки Robocar выступают четыре электрических мотора общей производительностью 500 лошадиных сил.Беспилотник комплектуется датчиками, которые способны фиксировать обстановку на 360 градусов, камерами, датчиками GPS и системой LiDAR. Над кузовом автомобиля поработал голливудский художник.Фестиваль скорости в Гудвере проводится с 1993 года, данное мероприятие считается одним из престижных исторических авто-шоу.