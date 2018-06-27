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В РФ 69,5% рынка LCV занято отечественными марками

За январь-май этого года жители РФ приобрели 30 500 новых легких коммерческих авто, выпущенных российскими производителями. Из этого следует, что авторынок LCV в России на 69,5 процента занят отечественным авто.

В РФ 69,5% рынка LCV занято отечественными марками


В РФ иномарки LCV за первые 5 месяцев этого года разошлись в количестве примерно 13 400 авто. В России самыми востребованными зарубежными LCV остаются немецкие версии с долей в 13 процентов. Иномарки из Соединённых Штатов занимают 9 процентов обсуждаемого сегмента. Французские авто имеют долю в 4,5 процента, итальянские бренды - 2%. Без учета июня за прошедшее время этого года российский потребитель приобрел примерно 44 000 зарубежных и отечественных LCV. Больше половины приобретенных авто оснащается дизельным мотором.

Россияне за отчетный период приобрели 24 600 легких коммерческих авто на «тяжелом» топливе. Это 56 процентов от общего количества проданных LCV в России за январь-март. В свою очередь это рекордный показатель за последние десять лет.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 23:10
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