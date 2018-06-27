В РФ 69,5% рынка LCV занято отечественными марками

В РФ иномарки LCV за первые 5 месяцев этого года разошлись в количестве примерно 13 400 авто. В России самыми востребованными зарубежными LCV остаются немецкие версии с долей в 13 процентов. Иномарки из Соединённых Штатов занимают 9 процентов обсуждаемого сегмента. Французские авто имеют долю в 4,5 процента, итальянские бренды - 2%. Без учета июня за прошедшее время этого года российский потребитель приобрел примерно 44 000 зарубежных и отечественных LCV. Больше половины приобретенных авто оснащается дизельным мотором.Россияне за отчетный период приобрели 24 600 легких коммерческих авто на «тяжелом» топливе. Это 56 процентов от общего количества проданных LCV в России за январь-март. В свою очередь это рекордный показатель за последние десять лет.