Эксперты обнаружили движущийся в унисон с земной орбитой неизвестный объект

Предварительная оценка размеров поразила людей, потому что это небесное тело достигает километровой длины. Кроме того, оно выглядит неподвижным из-за синхронности перемещения с планетой. Пока пользователи сетей имеют версию об НЛО или других технологиях пришельцев.Ученые пока не комментируют полученные сведения, а скептики подозревают, что объект может принадлежать военным. Перед такими событиями на МКС был замечен внеземной корабль гуманоидов, имеющий форму сигары. Он тоже поразил астронавтов внушительными размерами и наблюдал за Землей.