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Ученые рассказали, почему сковородки и кастрюли смертельно опасны

Ученые из США выяснили, что крохотные частицы могут «отрываться» от антипригарных сковородок и кастрюль, даже от водоотталкивающей одежды, и попадать в пищевую цепочку. Это проникновение может провоцировать онкологические заболевания.

Ученые рассказали, почему сковородки и кастрюли смертельно опасны


Недавние исследовательские работы подтвердили, что перфтороктановая кислота - ПФОК - присутствует в микроскопических частичках антипригарной посуды, водоотталкивающей одежде, пищевой упаковке и пятностойких коврах. И, что самое страшное, ПФОК имеет прямую связь с возникновением онкозаболеваний, высоким холестерином в организме и слабой иммунной системой. Между тем, производители пищевых упаковок заверяют потребителей в том, что их продукция приносит лишь пользу, ведь с ней продукты хранятся гораздо дольше.

Лабораторные животные, которые подвергались «знакомству» с ПФОК, показывали более высокие показатели по развитию онкологии печени, поджелудочной железы и половых органов. Помимо этого, ПФОК способствует бесплодию, провоцирует изменение гормонального фона с нарушениями в работе щитовидной железы и воспаление кишечника.

В еду «доза» вредной кислоты попадает, если антипригарная посуда имеет повреждения или перегревается. Даже на свалке выброшенная тефлоновая посуда опасна: ПФОК способна выщелачиваться в почву, а оттуда – в пресные водоемы.
 
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Наука
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 22:50
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