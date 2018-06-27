Ученые рассказали, почему сковородки и кастрюли смертельно опасны

Недавние исследовательские работы подтвердили, что перфтороктановая кислота - ПФОК - присутствует в микроскопических частичках антипригарной посуды, водоотталкивающей одежде, пищевой упаковке и пятностойких коврах. И, что самое страшное, ПФОК имеет прямую связь с возникновением онкозаболеваний, высоким холестерином в организме и слабой иммунной системой. Между тем, производители пищевых упаковок заверяют потребителей в том, что их продукция приносит лишь пользу, ведь с ней продукты хранятся гораздо дольше.Лабораторные животные, которые подвергались «знакомству» с ПФОК, показывали более высокие показатели по развитию онкологии печени, поджелудочной железы и половых органов. Помимо этого, ПФОК способствует бесплодию, провоцирует изменение гормонального фона с нарушениями в работе щитовидной железы и воспаление кишечника.В еду «доза» вредной кислоты попадает, если антипригарная посуда имеет повреждения или перегревается. Даже на свалке выброшенная тефлоновая посуда опасна: ПФОК способна выщелачиваться в почву, а оттуда – в пресные водоемы.