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Андрей Черкасов уверен, что Андрей Гобозов вернется к Ольге Жариковой

Зрители давно обсуждают события, вокруг отношений Алианы Устиненко, Александра Гобозова и Ольги Жариковой – первые двое раньше были супругами и завели общего ребенка, однако позже решили расстаться и в жизни парня появилась другая девушка. Однако, в последнее время все чаще можно понять, что у возрождения пары Саши и Алианы есть шанс.

Официально Устиненко и Гобозов на развод не давали, но каждый из них неоднократно говорил, что любовь давно умерла и у них нет ничего общего. Но после того, как на Сейшельские острова организаторы пригласили Устиненко с ребенком, Гобозов совсем иначе посмотрел на вещи – стал практически все время проводить со своей законной супругой и с ребенком. И это очень сильно задевает его нынешнюю избранницу Ольгу Жарикову, которой нет места в отношениях.

Андрей Черкасов уверен, что Андрей Гобозов вернется к Ольге Жариковой

Кроме того, что сама пара показываем видом, что они очень хорошо ладят, так еще и этим словам дает подтверждение близкая подруга Устиненко Майя Донцова – девушка по секрету рассказала, что Алиана собирается повторно выйти замуж за Гобозова, однако теперь сделать это по Сейшельским законам. Теперь же зрители ожидают итогового перемирия между ребятами и возрождения семьи.

Однако не все поддерживают такие события и думают, что пара супругов вновь станет жить вместе. Так, ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов в комментариях заявил об уверенности продолжения отношений Жариковой и Гобозова.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:16
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