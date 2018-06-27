Андрей Черкасов уверен, что Андрей Гобозов вернется к Ольге Жариковой

Официально Устиненко и Гобозов на развод не давали, но каждый из них неоднократно говорил, что любовь давно умерла и у них нет ничего общего. Но после того, как на Сейшельские острова организаторы пригласили Устиненко с ребенком, Гобозов совсем иначе посмотрел на вещи – стал практически все время проводить со своей законной супругой и с ребенком. И это очень сильно задевает его нынешнюю избранницу Ольгу Жарикову, которой нет места в отношениях.Кроме того, что сама пара показываем видом, что они очень хорошо ладят, так еще и этим словам дает подтверждение близкая подруга Устиненко Майя Донцова – девушка по секрету рассказала, что Алиана собирается повторно выйти замуж за Гобозова, однако теперь сделать это по Сейшельским законам. Теперь же зрители ожидают итогового перемирия между ребятами и возрождения семьи.Однако не все поддерживают такие события и думают, что пара супругов вновь станет жить вместе. Так, ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов в комментариях заявил об уверенности продолжения отношений Жариковой и Гобозова.