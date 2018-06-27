Движение рисунка на Туринской плащанице может стать свидетельством воскресения Христа – Ученые

Верующие люди прекрасно знают, что на полотне сохранились отпечатки тела и лица Спасителя, а исследования в лаборатории показали, что в ней действительно был труп человека, умершего в мучениях, о чем красноречиво говорит запекшаяся кровь. Однако такие нюансы с изображением указывают на живого и шевелящегося мужчину.Не исключено, что оно могло измениться благодаря долгому времени хранения, да и подлинность артефакта до сих пор отвергают некоторые специалисты. Древнее Евангелие от Варнавы, найденное на территории Турции, описывает распятие Иуды Искариота вместо Иисуса, внеся путаницу в религиозные постулаты.