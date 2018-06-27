Илон Маск рассказал о будущем пикапе Tesla
Илон Маск рассказал о том, каким будет новый пикап Tesla. По словам главы компании Tesla, силовая установка пикапа будет состоять из двух электрических моторов и получит особую подвеску, которая будет способна подстроиться под нагрузку.
Грузовая платформа пикапа Tesla получит дверь, которая будет поворачиваться и опускаться к земле. Автомобиль оснастят сенсорами с круговым обзором, благодаря им автомобиль сможет самостоятельно парковаться.
Согласно предварительным данным, презентация пикапа состоится в марте 2019 года. Эскиз будущего пикапа разработчики представили во время презентации грузового автомобиля Tesla Semi. Также Илон Маск отметил, что выпускать пикап начнут после запуска в серийное производство электрокара Model Y.
Грузовая платформа пикапа Tesla получит дверь, которая будет поворачиваться и опускаться к земле. Автомобиль оснастят сенсорами с круговым обзором, благодаря им автомобиль сможет самостоятельно парковаться.
Согласно предварительным данным, презентация пикапа состоится в марте 2019 года. Эскиз будущего пикапа разработчики представили во время презентации грузового автомобиля Tesla Semi. Также Илон Маск отметил, что выпускать пикап начнут после запуска в серийное производство электрокара Model Y.
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Добавил: Алина Сегодня, 22:10